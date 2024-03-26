Жителей Запорожской области задержали по подозрению в проведении терактов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Запорожской области местных жителей, которые были завербованы Главным управлением разведки (ГУР) МО Украины для совершения терактов. Об этом сообщает региональное управление ФСБ, передает ТАСС.

По данным ведомства, в марте 2023 года один из задержанных находился в городе Запорожье, где его завербовали ГУР. После обучения минно-взрывному делу он вернулся на подконтрольную российским войскам территорию и «привлек своего отца для выполнения задания украинских спецслужб по организации терактов на территории Запорожской области».

«С августа по декабрь 2023 года подозреваемыми совершена серия терактов на объектах военной инфраструктуры Министерства обороны Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили в УФСБ по Запорожской области.

26 марта Центр общественных связей ФСБ России призвал граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы терактов после атаки на «Крокус Сити Холл».

В этот же день ФСБ России заявила, что предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области.

Днем ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Барнауле, задержав трех человек, пришедших с коктейлями Молотова к избирательному штабу за день до начала выборов президента России.

Ранее в сеть попали кадры побега террористов из «Крокуса».