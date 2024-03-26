Суд арестовал нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл», уроженца Киргизии Алишера Касимова, который сдавал террористам квартиру. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Касимову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 мая», — огласила постановление судья.

25 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу пятого, шестого и седьмого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара.

До этого Басманный суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Касимов заявил, что познакомился с с исполнителями при сдаче жилья.