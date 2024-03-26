В Подмосковье мужчина напал на иностранцев с ножом и стал фигурантом дела

Правоохранители Подмосковья возбудили уголовное дело после нападения на молодых людей во Фрязине. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следователей, во время инцидента 34-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Около киберклуба он ударил ножом несовершеннолетнего из-за личной неприязни, после чего еще один подросток получил травмы внутри заведения. Оба юноши являются иностранными гражданами.

«Потерпевшим незамедлительно была оказана экстренная медицинская помощь и в настоящее время их жизни ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

Вскоре подозреваемому предъявят обвинения.

Инцидент произошел накануне. Судя по кадрам с места, мужчина напал на посетителей с ножом. Его оперативно задержали и доставили в участок.

Ранее в Петербурге гражданина Таджикистана задержали за стрельбу около ТЦ.