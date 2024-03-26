В ЛДПР подготовили предложения по безопасности для охранных предприятий

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что уже подготовил предложения по безопасности, разработку которых анонсировал после теракта в «Крокус Сити Холле», они будут касаться охранных предприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что партия займется подготовкой проекта мер по усилению безопасности, Слуцкий рассказывал 23 марта. Позднее лидер ЛДПР поручил создать рабочую группу по выработке предложений по безопасности в торговых центрах, концертных залах и кинотеатрах.

Теракт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, задержаны 11 человек, часть из которых уже арестовали.

Ранее восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» доставили в суд.