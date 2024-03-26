Восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» доставили в суд

Восьмого фигуранта по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» доставили в Басманный суд Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчину зовут Алишер Касимов, ему 32 года. При подготовке к теракту четверо террористов арендовали у него квартиру. В настоящий момент неизвестно, какие именно обвинения будут предъявлены и признает ли он вину в содействии преступникам.

Незадолго до того стало известно, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета России об аресте восьмого фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу пятого, шестого и седьмого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара.