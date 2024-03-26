ФСБ показала видео самоподрыва пособника РДК* при задержании в Самарской области

ФСБ опубликовала кадры предотвращенного в Самарской области теракта. Об этом пишут «Известия».

По данным ведомства, задержанный оказался пособником «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Там сообщили, что мужчина с 2022 по 2024 год дискредитировал Вооруженные силы РФ. В 2023 году его завербовали украинские спецслужбы.

В итоге по факту приготовления к террористическому акту возбудили уголовное дело.

До этого в ФСБ сообщили, что по указанию куратора он подозреваемый забрал из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций, заявили в спецслужбе.

При задержании, по сведениям ФСБ, произошел самоподрыв СВУ, в результате чего мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Накануне ФСБ заявила о предотвращении теракта в Барнауле. По данным спецслужбы, были задержаны три человека, которые пришли с коктейлями Молотова к избирательному штабу за день до начала выборов президента России.

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.