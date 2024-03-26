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Суд не удовлетворил апелляцию Митволя на приговор

ТАСС: суд не удовлетворил апелляцию Митволя на приговор по делу о мошенничестве

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Красноярске судья Елена Шарабаева не удовлетворила апелляционную жалобу на приговор председателю совета директоров «Красноярск ТИСИЗ» и бывшему федеральному чиновнику Олегу Митволю. Об этом пишет ТАСС.

Судья постановила оставить приговор без изменений.

В сентябре 2023 года бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префект САО Москвы Олега Митволя приговорили к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве. Его признали виновным в хищении средств при строительстве метро в Красноярске. Суд постановил также взыскать с Митволя 952 млн рублей по гражданским искам.

В ноябре судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда вернула дело в суд первой инстанции из-за допущенных нарушений.

В конце ноября стало известно, что со счета Митволя пропали 30 млн рублей. В это время он также находился в следственном изоляторе.

В публикации «Коммерсанта» уточнили, что фиктивный документ вместе с заявлением о восстановлении сим-карты один из злоумышленников представил в офисе оператора сотовой связи в подмосковном Павловском Посаде. С разрешения кредитной организации они заменили привязанный к банковскому счету номер телефона и таким образом получили доступ в «личный кабинет» интернет-банка.

Ранее бывшая супруга Олега Митволя попросила суд отменить решение о разводе.

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