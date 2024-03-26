Москвичам спрогнозировали дождь и рекордное потепление

В ближайшее время в Москве продолжится постепенное потепление, в среду и четверг осадков не будет, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В беседе с RT он пообещал жителям столицы к концу недели дождь и пасмурную, но теплую погоду.

В среду в столице ожидается +7...+9 °С, в четверг — +9...+11 °С. Осадки придут позже – в пятницу будет облачная погода и по области местами пройдет небольшой дождь, рассказал Ильин.

Температура воздуха в последний будний день на этой неделе составит +8...+13 °С. Выходные в Москве тоже начнутся с небольшого дождя и примерно такой же температуры воздуха. А в воскресенье, по прогнозу синоптика, осадков не будет, но останется пасмурная погода. При этом потеплеет до +12...+17 °С.

Напомним, в «Фобосе» сообщали, что к концу недели в Москве местами воздух может прогреться до рекордных 20 градусов выше нуля.

Россиянам ранее рассказали, когда в регионах окончательно потеплеет и сойдет снег.