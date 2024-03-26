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В МЧС назвали сроки обследования рудника «Пионер», в котором завалило горняков

МЧС: результаты обследования рудника «Пионер» станут известны в ближайшие дни

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МЧС РФ/РИА Новости

Итоги обследования шахты рудника «Пионер», в которой находятся попавшие под обвал горняки, станут известны в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС Амурской области Игоря Смирнова.

По словам спасателя, в данный момент МЧС располагает данными обследования двух пробуренных в руднике скважин, и по ним видно, что зону горной выработки затопило водой вперемешку с илом и льдом.

«Результаты по оставшимся двум скважинам будут в ближайшее время, в ближайшие дни», — сказал Смирнов.

18 марта в Амурской области на руднике «Пионер» произошел обвал, пока там работали горняки. К ним направили группу спасателей, которые смогли попасть внутрь по вентиляционному уклону. Они пытаются восстановить связь с рабочими и расчистить транспортный уклон. Внутри рудника могут находиться 13 человек.

По предварительным данным, пять человек находятся на 85 метрах выше уровня моря, три — на 55, два — на 40, один — на 25, еще два в самом низу — на 95 метрах.

Ранее СК задержал управляющего директора рудника «Пионер».

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