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Следственные действия проводятся в Минприроды Пермского края

ТАСС: в Минприроды Пермского края проводятся следственные действия

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следственные действия проходят в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Информация собирается в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков ведомства, который причинил денежный ущерб министерству. Другие подробности не приводятся.

По данным пресс-службы, сотрудники министерства дают пояснения и оказывают содействие правоохранительным органам, предоставляя необходимую информацию.

26 марта ФСБ сообщила, что задержала участников преступной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития и предпринимателей Ставропольского края. Их подозревают в рейдерских захватах.

ФСБ также опубликовала кадры с обысками у задержанных коррупционеров. На кадрах запечатлены обыски в элитных домах задержанных, роскошные автомобили, пачки денег и украшения.

Ранее в России арестовали гражданина Кореи за шпионаж.

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