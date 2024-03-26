Следственные действия проводятся в Минприроды Пермского края

Следственные действия проходят в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Информация собирается в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков ведомства, который причинил денежный ущерб министерству. Другие подробности не приводятся.

По данным пресс-службы, сотрудники министерства дают пояснения и оказывают содействие правоохранительным органам, предоставляя необходимую информацию.

26 марта ФСБ сообщила, что задержала участников преступной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития и предпринимателей Ставропольского края. Их подозревают в рейдерских захватах.

ФСБ также опубликовала кадры с обысками у задержанных коррупционеров. На кадрах запечатлены обыски в элитных домах задержанных, роскошные автомобили, пачки денег и украшения.

Ранее в России арестовали гражданина Кореи за шпионаж.