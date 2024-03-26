Обвиняемого в теракте на Крымском мосту гражданина Грузии заочно арестовали

Басманный районный суд Москвы постановил заочно арестовать гражданина Грузии Александра Инасаридзе — его обвиняют в причастности к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — рассказали журналистам.

Агентство уточняет, что главу СБУ Василия Малюка ранее заочно арестовали по этому же делу. Он проведет два месяца под стражей после задержания в России либо депортации на территорию РФ, а в настоящее время находится в федеральном и межгосударственном розыске.

26 марта Малюк неофициально признал причастность СБУ к другим громким делам, связанным с покушениями на жизни известных российских деятелей. Среди них — военкор Владлен Татарский и генпрокурор ЛНР Сергей Горенко.

Ранее бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович проговорился о причастности Киева к теракту в «Крокус сити холле».