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Спасатели закончили бурить новую скважину на руднике «Пионер», где завалило 13 горняков

МЧС сообщило о завершении бурения третьей скважины на руднике «Пионер»

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МЧС России

Спасатели завершили бурение еще одной разведывательной скважины на руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами уже более недели находятся 13 горняков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, скважина показала воду в выработках шахты.

В Амурской области 18 марта произошел обвал, пока там работали горняки. К ним направили группу спасателей, которые смогли попасть внутрь по вентиляционному уклону. Они пытаются восстановить связь с рабочими и расчистить транспортный уклон.

Через неделю в одной из разведочных шахт сотрудники МЧС обнаружили воду. Специалисты посчитали нужным приостановить работы внутри шахты из-за угрозы обвала, однако бурение разведывательных скважин продолжается. Связи с тринадцатью рабочими пока нет. Неизвестно, живы ли они. По предварительным данным, пять человек находятся на 85 метрах выше уровня моря, три — на 55, два — на 40, один — на 25, еще два в самом низу — на 95 метрах. Спасатель Денис Бондаренко в разговоре с kp.ru заявил, что шансы извлечь горняков живыми есть.

Ранее СК завел уголовное дело после обвала в шахте «Кальинская» на Урале.

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