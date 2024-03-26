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Невролог рассказала, чего нельзя делать при приступе эпилепсии

Невролог Голубинская заявила, что во время приступа эпилепсии нельзя класть ложку в рот

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Shutterstock

Во время приступов эпилепсии человека необходимо повернуть набок, чтобы он меньше травмировался, рассказала «Газете.Ru» невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская. Также нельзя давать таблетки с нитроглицерином и вставлять ложку в рот больному.

«Все почему-то думают, что, когда человек теряет сознание, что это сердечный приступ. Нельзя давать нитроглицерин, нельзя давать сердечные препараты, если вы не знаете, что точно у пациента. Потому что при эпилепсии идет зажим рта, соответственно, он может просто подавиться этим препаратом, и мы можем нанести вред. Нужно пациента повернуть набок, чтобы он меньше травмировался, и вызвать «скорую помощь». Нельзя вставлять ложки в рот, потому что мы просто выбиваем ему зубы и, как правило, не спасаем его от самого приступа», — сказала она.

26 марта ежегодно отмечается День больных эпилепсией. В этот день фонды и ассоциации проводят акции в поддержку людей с этим заболеванием. Эту дату в 2008 году придумала девочка из Канады Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии. Символ дня – фиолетовый или лавандовый цвет. Считается, что он благоприятно воздействует на нервную систему и снижает уровень тревоги.

Ранее врач оценил влияние санкций на лечение эпилепсии в России.

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