Невролог рассказала, чего нельзя делать при приступе эпилепсии

Во время приступов эпилепсии человека необходимо повернуть набок, чтобы он меньше травмировался, рассказала «Газете.Ru» невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская. Также нельзя давать таблетки с нитроглицерином и вставлять ложку в рот больному.

«Все почему-то думают, что, когда человек теряет сознание, что это сердечный приступ. Нельзя давать нитроглицерин, нельзя давать сердечные препараты, если вы не знаете, что точно у пациента. Потому что при эпилепсии идет зажим рта, соответственно, он может просто подавиться этим препаратом, и мы можем нанести вред. Нужно пациента повернуть набок, чтобы он меньше травмировался, и вызвать «скорую помощь». Нельзя вставлять ложки в рот, потому что мы просто выбиваем ему зубы и, как правило, не спасаем его от самого приступа», — сказала она.

26 марта ежегодно отмечается День больных эпилепсией. В этот день фонды и ассоциации проводят акции в поддержку людей с этим заболеванием. Эту дату в 2008 году придумала девочка из Канады Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии. Символ дня – фиолетовый или лавандовый цвет. Считается, что он благоприятно воздействует на нервную систему и снижает уровень тревоги.

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