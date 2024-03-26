Россиянам рассказали, как защитить подростка от вербовки в соцсетях

Людям, которым приходят сообщения, содержащие попытку вербовки для совершения теракта, стоит заблокировать отправителя или обратиться в полицию. Об этом «Москве 24» рассказал подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников.

Родителям важно проводить профилактическую беседу с детьми на эту тему, потому что подобные призывы могут отправляться и подросткам, добавил он.

«Родительский контроль еще никогда никому не повредил. Поэтому основная задача — это вовремя распознать и предупредить ситуацию», — подчеркнул Иванников.

Эксперт в области безопасности Александр Власов, в свою очередь, отметил, что злоумышленники могут попытаться запугать пользователя. Например, сообщить, что им известно его место жительства.

«Конечно, злоумышленники следят за страницами в интернете... Очень много ненужной информации о себе мы сами по глупости сообщаем в социальных сетях, куда любой может залезть и посмотреть», — объяснил Власов.

По его словам, в целях своей безопасности не стоит оставлять данные о своем месте жительства в интернете. Кроме того, он советует в целом публиковать о себе как можно меньше информации.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что граждане России должны быть проинформированы о возможных провокациях и быть начеку на фоне предпринимаемых в социальных сетях попыток завербовать людей для совершения новых терактов. По его словам, в данной ситуации много зависит непосредственно от СМИ, никак не от «обезличенных» Telegram-каналов.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в теракте в «Крокусе» завербовали в Telegram.