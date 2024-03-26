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Кровь для пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» сдали жители 86 регионов РФ

ФМБА: кровь для пострадавших в «Крокусе» сдали более 24 тысяч человек

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Denis Voronin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

Более 24 тысяч человек из 86 регионов России приняли участие в сдаче крови для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в своем Telegram-канале сообщило Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА).

По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, люди приходили в пункты сдачи крови по всей стране, но особенно высокий донорский поток наблюдался в Краснодарском и Ставропольском краях и Астраханской области.

В Москве и Подмосковье за три дня в пункты приема донорской крови пришли более 10 тысяч человек. Благодаря этому заготовлено 4294 литра цельной крови и 279 литров плазмы.

В целом за три дня донорские пункты страны приняли более 24 тысяч доноров, которые сдали 10 тысяч литров цельной крови и почти 2 тысячи литров плазмы.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выздоровлении пострадавших при теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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