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В Башкирии мужчина попал в психиатрическую больницу, покурив вейп

В Башкирии мужчина покурил вейп и попал в психиатрическую больницу

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Depositphotos

Житель Уфы попал в больницу с галлюцинациями после курения вейпа. Об этом сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Мужчину доставили в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в остром психическом состоянии. Осматривавшие его медики заметили то, что пациент высказывает «отрывочные бредовые идеи».

Во время исследований специалисты нашли у россиянина большое количество никотиновых веществ в организме. Выяснилось, что мужчина очень часто курит вейп.

Рахматуллин напомнил о том, что вейпы плохо влияют на память, концентрацию, нервную систему. Курение приводит к когнитивным нарушениям.

Ранее в Башкирии ученица пятого класса сбежала из дома после ссоры с родителями из-за вейпа.

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