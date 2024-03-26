В Башкирии мужчина попал в психиатрическую больницу, покурив вейп

Житель Уфы попал в больницу с галлюцинациями после курения вейпа. Об этом сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Мужчину доставили в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в остром психическом состоянии. Осматривавшие его медики заметили то, что пациент высказывает «отрывочные бредовые идеи».

Во время исследований специалисты нашли у россиянина большое количество никотиновых веществ в организме. Выяснилось, что мужчина очень часто курит вейп.

Рахматуллин напомнил о том, что вейпы плохо влияют на память, концентрацию, нервную систему. Курение приводит к когнитивным нарушениям.

Ранее в Башкирии ученица пятого класса сбежала из дома после ссоры с родителями из-за вейпа.