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Самолет готовится к аварийной посадке в Чите

В Чите готовится к экстренной посадке самолет из Красноярска

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Shutterstock

К экстренной посадке в Чите готовится пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Красноярска в Благовещенск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

«Boeing 737 на пути следования из Красноярска в Благовещенск запросил экстренную посадку в Чите», — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, в настоящее время самолет снижается и готовится к посадке.

Причины экстренной посадки не уточняются.

9 марта в аэропорту Оренбурга задержался вылет регулярного авиарейса №1247 по маршруту Оренбург — Москва (Шереметьево) из-за технической неисправности воздушного судна.

В феврале сообщалось, что севший в пшеничном поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» предложили сделать экспонатом для местных жителей.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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