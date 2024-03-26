Самолет готовится к аварийной посадке в Чите

К экстренной посадке в Чите готовится пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Красноярска в Благовещенск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

«Boeing 737 на пути следования из Красноярска в Благовещенск запросил экстренную посадку в Чите», — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, в настоящее время самолет снижается и готовится к посадке.

Причины экстренной посадки не уточняются.

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