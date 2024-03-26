Сомнологи назвали два продукта, которые помогут быстрее уснуть

Эксперты-сомнологи из британской организации Sleep Charity рассказали, что бананы и миндаль лучше других продуктов помогут быстро заснуть. Их выводы процитировало издание Mirror.

Ученые объяснили, что все дело в содержании в этих продуктах калия и магния. Эти микроэлементы помогают расслабить напряженные мышцы. Также в составе банана оказалось достаточно триптофана — аминокислоты, которая стимулирует выработку гормонов спокойствия. Специалисты рекомендуют перед сном съесть банан или сделать с ним смузи.

У миндаля, по словам специалистов, есть дополнительное преимущество. Этот орех содержит белки, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна и переключают организм с активного цикла адреналина на режим отдыха и пищеварения. Поэтому людям без противопоказаний можно съедать горсть орехов на полдник или смешать миндальную крошку с молоком и медом для перекуса непосредственно перед сном, заключили сомнологи.

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