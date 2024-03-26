Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сомнологи назвали два продукта, которые помогут быстрее уснуть

Sleep Charity: бананы и миндаль помогают быстрее заснуть

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Эксперты-сомнологи из британской организации Sleep Charity рассказали, что бананы и миндаль лучше других продуктов помогут быстро заснуть. Их выводы процитировало издание Mirror.

Ученые объяснили, что все дело в содержании в этих продуктах калия и магния. Эти микроэлементы помогают расслабить напряженные мышцы. Также в составе банана оказалось достаточно триптофана — аминокислоты, которая стимулирует выработку гормонов спокойствия. Специалисты рекомендуют перед сном съесть банан или сделать с ним смузи.

У миндаля, по словам специалистов, есть дополнительное преимущество. Этот орех содержит белки, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна и переключают организм с активного цикла адреналина на режим отдыха и пищеварения. Поэтому людям без противопоказаний можно съедать горсть орехов на полдник или смешать миндальную крошку с молоком и медом для перекуса непосредственно перед сном, заключили сомнологи.

Ранее стоматолог-терапевт Алексей Сошников рассказал «Газете.Ru», какие продукты сильнее всего влияют на изменение цвета зубов.

Все новости на тему:
Здоровье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами