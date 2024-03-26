В Белгороде объявлена ракетная опасность

МЧС Белгородской области сообщило в Telegram-канале, что в столице региона объявлена ракетная опасность.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в публикации.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

25 марта дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в Белгородском районе. До этого Гладков заявил, что необходимо сократить в городе число машин, которые находятся на открытых территориях. К таким мерам стоит приходить из-за участившихся обстрелов.

Для хранения автомобилей можно использовать частные парковки и подземные паркинги. При этом автовладельцам должны компенсировать затраты на размещение там машин. Отмечается, что с 12 марта в Белгороде от обстрелов пострадали 1,2 тыс. машин.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.