Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде объявлена ракетная опасность

МЧС сообщило о ракетной опасности в Белгороде

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

МЧС Белгородской области сообщило в Telegram-канале, что в столице региона объявлена ракетная опасность.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в публикации.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

25 марта дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль в Белгородском районе. До этого Гладков заявил, что необходимо сократить в городе число машин, которые находятся на открытых территориях. К таким мерам стоит приходить из-за участившихся обстрелов.

Для хранения автомобилей можно использовать частные парковки и подземные паркинги. При этом автовладельцам должны компенсировать затраты на размещение там машин. Отмечается, что с 12 марта в Белгороде от обстрелов пострадали 1,2 тыс. машин.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами