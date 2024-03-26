Американским детям в одном из штатов запретили аккаунты в соцсетях

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис подписал закон, который запрещает детям заводить аккаунты в социальных сетях. Об этом сообщается на официальном сайте штата.

«Губернатор Десантис подписал закон, запрещающий детям до 14 лет заводить аккаунты в соцсетях, а 14 и 15-летним заводить аккаунты позволено только с согласия родителей», — уточняется на сайте.

Десантис указал, что социальные сети вредят несовершеннолетним во многих смыслах, поэтому новая норма позволит родителям лучше защищать детей от вредного и опасного контента.

При этом в официальном сообщении не прописано, как будет исполняться такой закон, который пока действует в пределах одного штата. Также власти не дали никаких разъяснений, какие механизмы верификации возраста будут применяться, также не говорится, обязывает ли законодательная новелла социальные сети удалять существующие аккаунты лиц еще не достигших 14 лет.

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