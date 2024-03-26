Врач рассказал, как корректно исправить осанку

Согласно статистике, с искривлением позвоночника в России живет больше 600 тысяч граждан. Деформация позвоночника сказывается на работе всего организма, а не только влияет на внешний вид человека. Хирург-вертебролог, кандидат медицинских наук Денис Наумов рассказал «Газете.Ru», чем опасно нарушение осанки и как его исправить.

«Искривление бывает трех видов: кифоз — деформация позвоночника в сагиттальной (боковой) проекции, лордоз — чрезмерный изгиб в грудном или поясничном отделах и сколиоз — трехплоскостная деформация, при которой наряду с отклонением позвонков в прямой проекции происходит их скручивание вокруг своей оси, в результате позвоночник принимает вид буквы «S». В начальных стадиях данные состояния не несут угрозы для здоровья — люди либо вообще не замечают деформации позвоночника и не чувствуют болей, либо искривление малозаметно и не ухудшает качество жизни», — объяснил он.

По словам врача, что на начальной стадии искривления позвоночника важно вовремя контролировать деформацию, чтобы не столкнуться с опасными последствиями.

«На начальных стадиях важно сразу заняться укреплением мышц спины, передней брюшной стенки и комплексно работать с телом. Деформация в таком случае станет контролируемой и не будет прогрессировать. Для мягкого укрепления мышц спины обычно рекомендуют лечебную физическую культуру (ЛФК) — упражнения показывает физиотерапевт и закрепляет их с пациентом. Подойдут также йога, плавание и пилатес. Эти виды физической активности наиболее мягко воздействуют на спину и постепенно укрепляют мышцы», — добавил хирург.

Если искривление достигло тяжелой степени, то без медицинской помощи уже не обойтись.

«При тяжелых деформациях позвоночника развивается значимый косметический дефект, усиливается болевой синдром в позвоночнике и ограничения в подвижности. В случае развития слабости в руках или ногах, наряду с описанными выше проявлениями, необходимо незамедлительно обратиться к врачу травматологу-ортопеду. Позвоночник — это ось, на которой держится все тело. Когда его искривление достигает тяжелой степени, то страдают внутренние органы: при кифозе серьезно уменьшается объем грудной клетки, это затрудняет дыхание и может приводить к значимым респираторным проблемам, при сколиозе и лордозе органы брюшной полости подвергаются серьезной деформации и их корректная работа может нарушаться», — подчеркнул врач.

Когда консервативные методы лечения исчерпали себя, физические нагрузки не помогают, то к лечению подключается хирургическая помощь. Несмотря на страх людей перед операцией на позвоночник, зачастую такая мера — необходимость, чтобы улучшить качество жизни пациента, а некоторых случаях — спасти его.

«Все чаще мы, врачи, видим различные курсы по исправлению осанки дома, где гарантируют 100% результат. Фитнес может быть эффективным только на начальных стадиях, однако диагностировать у себя ту или иную степень искривления позвоночника — опасная затея. Не получив вовремя качественное лечение, искривление будет только прогрессировать, а время, которое могло бы помочь эффективно исправить ситуацию, будет потрачено. Поэтому при любых подозрениях на искривление позвоночника и болях в спине необходимо обратиться к врачу травматологу-ортопеду и сформировать корректный план лечения», — резюмировал доктор Наумов.

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