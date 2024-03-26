Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какой шоколад препятствует старению кожи

Технолог Беляева: шоколад с высоким содержанием флавонолов предотвращает морщины

close
100%
Pexels

Принято считать, что сладости — один из худших врагов для нашей кожи. И это действительно так: чрезмерное употребление сладкого негативно сказывается на внешнем виде. Однако если речь идет о натуральном шоколаде в небольших количествах, то эффект может быть противоположный. Об этом «Газете.Ru» рассказала преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева.

«Во-первых, шоколад содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу. Не случайно какао-порошок входит в состав многих натуральных скрабов и уходовых средств, кожа после него увлажненная и выглядит более здоровой», — объяснила она.

Кроме того, среди витаминов в шоколаде — витамины РР, В1, В2, которые способствуют улучшению цвета лица и борются с преждевременным старением кожи.

«Также в шоколаде содержатся флавонолы — это подгруппа флавоноидов, растительных веществ, которые, попадая в организм человека с пищей, влияют на активность многих ферментов. Они защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Таким образом всего несколько долек темного шоколада с высоким содержанием флавонолов не только предотвращают появление морщин, но и снижают риск заболевания раком кожи», — подчеркнула эксперт.

Масло какао, которое входит в состав шоколада, содержит полезные жирные кислоты: стеариновую, линоленовую, олеиновую. Они способствуют улучшению обмена веществ, как следствие помогают при некоторых кожных заболеваниях (псориаз, экзема).

«Добавлю, что перечисленные полезные свойства шоколада характерны только для горьких сортов, т.е. тех, где содержание какао-бобов в составе не менее 60-70%», — резюмировала специалист.

Ранее цены на какао-бобы второй раз за неделю обновили рекорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами