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Опубликовано фото договора продажи машины участникам нападения на «Крокус»

RT опубликовал фото договора продажи автомобиля участникам нападения на «Крокус»

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Телеграм-канал «RT на русском»

Телеканал RT опубликовал фото договора продажи автомобиля Renault Symbol террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл».

Согласно документу, продавцом является Диловар Исломов. Покупатель — Далерджон Мирзоев, один из обвиняемых в теракте.

Дата на договоре — 14 марта. Это значит, что машина была приобретена за восемь дней до теракта. Сумма сделки составила 250 тыс. рублей.

Террористы приехали в «Крокус» на Renault Symbol. На этом же автомобиле они и скрылись после совершения преступления.

25 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу пятого, шестого и седьмого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара.

До этого Басманный суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Ранее родственник террориста рассказал о его поведении незадолго до стрельбы в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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