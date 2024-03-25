Опубликовано фото договора продажи машины участникам нападения на «Крокус»

Телеканал RT опубликовал фото договора продажи автомобиля Renault Symbol террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл».

Согласно документу, продавцом является Диловар Исломов. Покупатель — Далерджон Мирзоев, один из обвиняемых в теракте.

Дата на договоре — 14 марта. Это значит, что машина была приобретена за восемь дней до теракта. Сумма сделки составила 250 тыс. рублей.

Террористы приехали в «Крокус» на Renault Symbol. На этом же автомобиле они и скрылись после совершения преступления.

25 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу пятого, шестого и седьмого фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Исроила Исломова, его сыновей Аминчона и Диловара.

До этого Басманный суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Ранее родственник террориста рассказал о его поведении незадолго до стрельбы в «Крокусе».