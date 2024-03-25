Описана жизнь в России одного из террористов, напавшего на «Крокус»

Далерджон Мирзоев, один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл», в прошлом занимался борьбой в Новосибирске. Об этом сообщает Daily Storm.

«Он жил со мной в одном микрорайоне, это Затулинский жилмассив. Он тоже ходил в спортивный клуб «Зевс» на ММА. Но лично я его, конечно, не знал», — рассказал изданию сосед, ходивший с ним в один спортзал.

Он также сообщил, что неподалеку от него и Мирзоева проживал мужчина, который в 2024 году совершил жестокое преступление — задушил 39-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь.

«Да, это чудо, которое убило мать и дочку пяти лет, жило у меня в доме, в соседнем подъезде. Тоже занималось ММА», — добавил спикер.

По данным Daily Storm, соседи Мирзоева подтвердили, что в январе 2024 года он проживал у родственников в Новосибирске, на улице Зорге. По их словам, остальные жильцы квартиры покинули ее совсем недавно, только утром 25 марта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее президент Таджикистана назвал постыдным и ужасным теракт в «Крокусе».