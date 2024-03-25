В МЧС заявили о ликвидации последствий пожара в «Крокусе»

МЧС ликвидировало последствия пожара в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом пишет ТАСС.

«В 18:40 мск последствия пожара полностью ликвидированы», — сообщили в ведомстве.

На ликвидацию столь масштабного пожара, который охватил почти 13 тыс. кв. м кровли и двух верхних этажей, у пожарных ушли почти сутки.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти границу России и Украины.

МЧС России опубликовало список погибших в теракте в «Крокусе» по результатам первых судебно-медицинских исследований. В списке было 68 человек.

23 марта члены Совета безопасности ООН «строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года». Об этом говорилось в распространенном заявлении.

Ранее президент Таджикистана назвал постыдным и ужасным теракт в «Крокусе».