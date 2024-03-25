Российскому рабочему на производстве оторвало четыре пальца на руке

Врачи клинической больницы имени Г.А. Захарьина в Пензе собрали пациенту руку, после того как ему оторвало пальцы на работе. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина с серьезной травмой поступил сначала в Кузнецкую районную больницу, где врачи приняли решение транспортировать его в травматологическое отделение больницы им. Захарьина. Вместе с пациентом в больницу привезли четыре ампутированных пальца.

«При поступлении у молодого человека после травмы на месте был только мизинец. Несмотря на то, что ампутант был упакован и доставлен своевременно и грамотно, реплантацию можно было провести только первого и второго пальцев», — рассказал заведующий отделением травматологии №2 больницы Михаил Щербаков.

Третий и четвертый палец врачам пришить не удалось. Пострадавшему мужчине предстоят еще несколько операций, которые позволят максимально восстановить функцию кисти.

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