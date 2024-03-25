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Седьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» заключили под стражу

В Москве суд арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы заключил под стражу седьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчона Исломова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в Telegram-канале.

Мужчина арестован сроком на один месяц и двадцать девять суток. В СИЗО он будет находиться до 22 мая.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Перед этим Басманный суд поместил под стражу пятого и шестого фигурантов дела о теракте в «Крокусе» — Исроила Исломова и его сына Диловара Исломова. Они также арестованы сроком на один месяц и двадцать девять суток.

25 марта Басманный суд отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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