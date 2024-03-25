Спасателям осталось разобрать менее 10% завалов в «Крокус Сити Холле»

Спасатели разобрали более 90% конструкций обрушившегося в результате теракта здания «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

На данный момент осталось разобрать менее 10% завалов.

Наибольшую сложность представляет участок на балконе зрительного зала. С помощью специального оборудования спасатели демонтируют и вывозят металлические конструкции. Каждый метр площади осматривается кинологическими службами. На объекте работают более 150 специалистов МЧС России и 30 единиц спасательной техники.

25 марта сообщалось, что поисковая операция в «Крокусе» продлится до 17 часов завтрашнего дня.

24 марта спасатели разобрали свыше 400 кубометров рухнувших конструкций в «Крокусе».

В тот же день стало известно, что для разбора кровли «Крокус Сити Холла» используют 100-тонный кран. С его помощью убирают крупные фрагменты упавшей кровли здания.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Депздрав Подмосковья обновил данные по госпитализированным после теракта в «Крокусе».