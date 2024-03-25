Петербургского студента задержали за лжеминирование ТЦ «Лондон Молл»

В Петербурге 18-летнего студента университета заподозрили в лжеминировании ТЦ «Лондон Молл». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации следствия, 24 марта за совершение мелкого хулиганства в полицию доставили молодого человека, который во время оформления на него административных материалов сообщил о якобы угрозе торговому центру на улице Коллонтай.

Полицейские и сотрудники экстренных служб незамедлительно провели проверку здания. В результате опасных предметов в ТЦ не обнаружили.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность. Юношу задержали, расследование продолжается.

Из ТЦ «Лондон Молл» после сообщения об угрозе эвакуировали всех посетителей и работников. По словам очевидцев, на место прибыли полиция, сотрудники МЧС и кареты скорой помощи.

Ранее посетительница ТЦ «Лондон Молл» рассказала о закрытых выходах во время эвакуации.