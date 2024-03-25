В суд поступили ходатайства об аресте фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

В Басманный суд поступило еще три материала с ходатайством об аресте в отношении фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Об этом «Газете.Ru» сообщили в суде.

Речь идет об обвиняемых Исломове Аминчоне Исроиловиче и Исломове Диловаре Исроиловиче, а также подозреваемом Исломове Исроиле Ибрагимовиче.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник крупный пожар.

25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Все четверо — граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение. 25 марта в СМИ появились многочисленные свидетельства того, что террористы планировали свое нападение заранее. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее граждан Таджикистана в России попросили не выходить вечерами на улицу.