Россиянка родила сына-богатыря весом 5,3 килограмма

В Ивановской области женщина родила сына-богатыря весом 5,3 килограмма. Об этом сообщают «Шуйские известия».

По информации издания, все произошло в первом Ивановском роддоме. Жительница села Введенье и прихожанка Николо-Шартомского монастыря родила ребенка весом 5,3 килограмма. Мальчику уже выбрали имя, его назовут Владимиром.

«Особенно приятно, что малыш появился на свет именно в Год семьи. За Марию молился весь монастырь. Мы рады, что у Марии все хорошо», — отметили в монастыре.

Сообщается, что сейчас мать с новорожденным уже дома и принимают поздравления. Для россиянки это уже второй ребенок.

Ранее россиянка родила ребенка за 10 минут.