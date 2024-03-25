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Юристы заявили о массовом возвращении в Россию ранее выдворенных мигрантов

Адвокат Трунов: выдворенные из РФ мигранты возвращаются из-за отсутствия биометрии

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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Зачастую мигранты, выдворенные из России из-за каких-либо правонарушений, возвращаются обратно, сменив паспорт, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. Проблемой является отсутствие биометрической базы, заявил он в пресс-центре НСН.

В прошлом голу, по данным МВД, в Россию запретили въезд 707 тыс. иностранцев – это совершившие нарушения или подозреваемые люди, отметил Трунов. Он подчеркнул, что с ними проводится профилактическая работа, в которую входит блокировка на въезд в страну.

«Но до сих пор нет единой биометрической базы иностранных граждан и новых россиян. Так, могут совершить преступление в РФ, уехать домой, поменять паспорт, вернуться в Россию свободно и беспрепятственно», — заявил юрист.

Он также добавил, что из 270 тыс. выдворенных из РФ граждан Таджикистана половина поменяли паспорта и вернулись в страну.

Напомним, в Госдуме призвали провести «срочную ревизию» трудовых мигрантов, выдворив из страны всех, кто не трудоустроен. По мнению депутата Дмитрия Гусева, сразу после завершения работы мигрантов нужно обязывать покидать страну. Также специалисты заявляли, что вскоре в России привлекать к работе мигрантов будут только после сбора биометрии и строго по квотам определенных предприятий.

Депутаты ГД ранее призвали ограничить в Россию въезд мигрантов на время проведения СВО.

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