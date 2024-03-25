В Москве эвакуировали торговые центры после сообщений о «минировании»

Сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров в Москве после сообщений о «минировании». Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Отмечается, что посетителей большинства ТЦ эвакуировали. В настоящее время правоохранители проверяют здания. Несколько их них уже проверили, информация не подтвердилась.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщал, что в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали 700 человек из больницы, где также лежат пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле». Письмо о возможном подрыве пришло на почту Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее спасатели начали эвакуацию посетителей ТЦ на Невском проспекте в Петербурге.