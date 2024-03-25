Психолог объяснила, как справиться с тревожными мыслями

Чтобы справиться с тревогой, вызванной последними событиями, потрясшими Россию, важно относиться к себе крайне бережно: ограничивать просмотр новостных лент и сосредоточиться на приятных и полезных занятиях. Такой совет в эфире «Радио 1» дала клинический психолог Анастасия Кардиакос. Также она поделилась техникой, которая поможет справиться с состоянием тревоги.

«Диафрагмальное дыхание. Мы дышим грудью. <...> Положите одну руку на грудь, вторую на живот. Вдох через нос — грудь поднимается, живот выпячивается, выдох через рот — втягиваются мышцы живота», — рассказала психолог.

Кроме того, она посоветовала проговаривать тревожные мысли вслух, параллельно занимаясь рутинным делом, например, мытьем рук.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее россиянам рассказали, как справиться с травматическим стрессом.