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Россиянка родила ребенка за 10 минут

В Тюмени женщина родила здорового ребенка за 10 минут

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Shutterstock

Жительница Тюменской области родила ребенка по пути в больницу. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Инцидент произошел ночью. Медикам позвонила женщина и пожаловалась на боли в нижней части живота. Скорая помощь оперативно выехала на место.

Специалисты приняли решение срочно транспортировать ее в больницу. По дороге у пациентки начались стремительные роды.

«Малыш появился на свет уже через 10 минут», – поделилась старший фельдшер отделения скорой помощи Упоровской районной больницы Татьяна Васильева.

По ее словам, медики ранее уже принимали роды в экстренных ситуациях, поэтому в этот раз они действовали слажено. Ребенок родился здоровым.

После произошедшего фельдшеры передали мать и младенца специалистам. Сейчас женщина уже находится дома.

Ранее в Волгограде хирурги во время родов прооперировали пациентку с миомой матки.

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