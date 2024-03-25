Россиянка родила ребенка за 10 минут

Жительница Тюменской области родила ребенка по пути в больницу. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Инцидент произошел ночью. Медикам позвонила женщина и пожаловалась на боли в нижней части живота. Скорая помощь оперативно выехала на место.

Специалисты приняли решение срочно транспортировать ее в больницу. По дороге у пациентки начались стремительные роды.

«Малыш появился на свет уже через 10 минут», – поделилась старший фельдшер отделения скорой помощи Упоровской районной больницы Татьяна Васильева.

По ее словам, медики ранее уже принимали роды в экстренных ситуациях, поэтому в этот раз они действовали слажено. Ребенок родился здоровым.

После произошедшего фельдшеры передали мать и младенца специалистам. Сейчас женщина уже находится дома.

Ранее в Волгограде хирурги во время родов прооперировали пациентку с миомой матки.