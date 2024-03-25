Потерявший семью в «Зимней вишне» сибиряк дал совет родным жертв теракта в «Крокусе»

Житель Кемерова Игорь Востриков, у которого погибли сестра, жена и дети при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» ровно шесть лет назад, в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал людям, потерявшим близких в теракте в «Крокус Сити Холле», сменить обстановку и ни в коем случае не употреблять алкоголь.

«Лечит только время. Помогает смена обстановки, путешествия. В другой город, район, страну, нужно что-то новое. Учить новый материал, курс, профессию. Категорически запрещено употреблять алкоголь! Сразу сносит крышу, вообще никак не помогает, просто теряешь контроль. А вообще, пусть никого не слушают и делают только те действия, которые приносят облегчение. Люди все разные, у каждого свой набор будет. Самое главное — надо вытащить свое внимание из себя внутреннего и перенаправить его во внешний мир», — сказал он.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В результате теракта погибли не менее 137 человек, пострадали более 180 — они получили ранения, ожоги и травмы.

Четверых подозреваемых по делу о теракте задержали днем 23 марта в 350 км от Москвы в Брянской области. 25 марта Басманный суд Москвы арестовал их на два месяца. В суде двое из них признали вину. Всем им грозит пожизненное заключение.

Ровно шесть лет назад – 25 марта 2018 года, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился пожар, унесший жизни 60 человек, в том числе 37 детей. По факту произошедшего были возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных. Многие из них уже вышли на свободу.

Ранее мать победителя «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов) рассказала, что сын вытащил ее из давки в «Крокусе».