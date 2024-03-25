Психолог перечислила признаки отсутствия личных границ

По сути, личные границы — это внутренняя эмоциональная черта, пересечение которой окружающими может доставить дискомфорт. Об этом в интервью РИАМО рассказала психолог, эксперт по женской самооценке Екатерина Парфенова.

«Молодая, свободная девушка приехала в гости к родственникам, и первый же вопрос, который прозвучал практически с порога: «Жених-то есть?». И если после подобных вопросов вы испытываете злость, раздражение или еще какой-то эмоциональный дискомфорт, то это явный признак, что ваши границы только что были нарушены», — объяснила Парфенова.

По ее словам, самым распространенным признаком отсутствия личных границ является неумение отказывать. При этом человека может сопровождать чувство вины и стыда. Еще один частый признак — желание всем угодить.

Также на слабые личные границы указывают постоянная ориентация на общественное мнение, отсутствие личного пространства, а также чувство опустошения и усталости, добавила она.

Психолог подчеркнула, что отстаивать личные границы крайне важно, даже если их нарушают близкие люди.

Клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Дарья Ведмицкая до этого объяснила, говорит ли обида об эмоциональной незрелости, может ли обидевшийся оказаться агрессором и в каких случаях прощать обидчиков нельзя. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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