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Спасатели начали эвакуацию посетителей ТЦ на Невском проспекте в Петербурге

«Фонтанка»: посетителей ТЦ «Пассаж» на Невском проспекте начали эвакуировать

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Спасатели начали эвакуировать ТЦ «Пассаж» на Невском проспекте в Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Директор ТД «Пассаж» Дмитрий Абрамов сообщил изданию, что эвакуацию проводят из-за поступившего звонка о минировании.

«Согласно регламенту, эту информацию проверяют сейчас», — сказал он.

24 марта из ТЦ «Лондон Молл» в Санкт-Петербурге эвакуировали всех посетителей и работников, поскольку неизвестный мужчина сообщил в правоохранительные органы о заложенной в здании бомбе. Позднее мужчину задержали. Здание торгового центра осматривают взрывотехники.

Очевидица событий Анастасия рассказала «Газете.Ru», что в ТЦ не сработала сигнализация, а запасные выходы были закрыты. По ее словам, люди попытались спуститься вниз на единственном работающем эскалаторе, который «заглючил» и поехал слишком быстро — посетители едва не упали.

Ранее сообщалось, что в российских ТЦ усилили охрану после теракта в «Крокусе».

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