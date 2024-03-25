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Екатеринбуржец совершил серию нападений на девушек, отказавшихся знакомиться

В Екатеринбурге ищут мужчину, нападающего на девушек за отказ знакомиться

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Shutterstock

В Екатеринбурге, предположительно, один и тот же мужчина нападает на девушек за отказ с ним знакомиться. Об этом сообщает Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».

По информации Telegram-канала, три нападения произошли 15 и 19 марта. При первом инциденте неизвестный толкнул 24-летнюю девушку в сугроб и начал в нее плевать после отказа знакомиться. Во втором случае он хватал 21-летнюю россиянку за шарф, вымогая контакты, и угрожал.

В третий раз неизвестный мужчина попытался насильно познакомиться с 27-летней прохожей, преграждая ей дорогу и хватая за руку. На крики девушки обратил внимание очевидец, который предложил помощь, и тогда злоумышленник распылил защитнику в лицо газовый баллончик. После этого нападавший кинул россиянку «в асфальт» и скрылся.

Отмечается, что все три девушки написали заявления в полицию. Мужчину, который вступился за 27-летнюю россиянку, увезли на скорой помощи с ожогом глаз. По данным Telegram-канала, в УМВД города по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее недовольный отказом женщины россиянин устроил стрельбу в баре.

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