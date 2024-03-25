Российским полицейским призвали раздать оружие на постоянное ношение

Сотрудники полиции должны всегда иметь при себе оружие, так как это позволит усилить безопасность многих общественных объектов, убежден председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Эта тема давно обсуждается, однако ведомства не предпринимают такой шаг, опасаясь доверять пистолет каждому сотруднику вне работы, пояснил он в беседе с НСН.

По словам Пашкина, профсоюз просит выдавать полицейским оружие на постоянное ношение с 90-х годов, так как зачастую они становятся свидетелями преступлений вне рабочей смены, но, будучи безоружными, ничего не могут сделать.

«Сейчас бандиты, идя по улице, знают, что все полицейские без оружия. У бандитов оружие есть, а у правоохранителей его нет. Ну это же бред», — считает он.

При этом он раскритиковал неготовность МВД доверять сотрудникам оружие, заявив, что практика, при которой на работе человеку дают автомат, а дома – запрещают, является неверной. Пашкин призвал набирать в ведомства «нормальных людей», чтобы не опасаться последствий выдачи им оружия на постоянное ношение. По его мнению, такой шаг позволит избавиться от «трусов, алкоголиков и тунеядцев» в структурах МВД.

Напомним, до этого появилась информация, что власти хотят усилить безопасность в российских торговых центрах с помощью внедрения вооруженной охраны на входах. Предполагается, что о мерах может быть объявлено уже в начале этой недели.

Во Владивостоке ранее задержали двоих мужчин с оружием.