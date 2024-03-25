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Российским полицейским призвали раздать оружие на постоянное ношение

Глава профсоюза полиции Пашкин: полицейским нужно всегда иметь при себе оружие

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Depositphotos

Сотрудники полиции должны всегда иметь при себе оружие, так как это позволит усилить безопасность многих общественных объектов, убежден председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Эта тема давно обсуждается, однако ведомства не предпринимают такой шаг, опасаясь доверять пистолет каждому сотруднику вне работы, пояснил он в беседе с НСН.

По словам Пашкина, профсоюз просит выдавать полицейским оружие на постоянное ношение с 90-х годов, так как зачастую они становятся свидетелями преступлений вне рабочей смены, но, будучи безоружными, ничего не могут сделать.

«Сейчас бандиты, идя по улице, знают, что все полицейские без оружия. У бандитов оружие есть, а у правоохранителей его нет. Ну это же бред», — считает он.

При этом он раскритиковал неготовность МВД доверять сотрудникам оружие, заявив, что практика, при которой на работе человеку дают автомат, а дома – запрещают, является неверной. Пашкин призвал набирать в ведомства «нормальных людей», чтобы не опасаться последствий выдачи им оружия на постоянное ношение. По его мнению, такой шаг позволит избавиться от «трусов, алкоголиков и тунеядцев» в структурах МВД.

Напомним, до этого появилась информация, что власти хотят усилить безопасность в российских торговых центрах с помощью внедрения вооруженной охраны на входах. Предполагается, что о мерах может быть объявлено уже в начале этой недели.

Во Владивостоке ранее задержали двоих мужчин с оружием.

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