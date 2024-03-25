Россиянам рассказали, можно ли есть яйца с пятнами крови в желтке

Пятная крови в желтке яиц не представляют опасности для людей, потому что они объясняются естественными причинами. Об этом Pravda.Ru рассказал фермер Андрей Овчинников.

«Это оплодотворенный зародыш. Это крайне редко встречается. Потому что яйца неоплодотворенные продают. <...> Оно (подобное инородное тело. — Прим. ред.) встречается только у частников, кто продает яйца. У фабрик, которые продают яйцо, такого быть не может. Потому что там нет петухов», — уточнил эксперт.

Овчинников также опроверг мнение о том, что капли крови могут говорить о наличии токсинов или грибков в яйцах. По его словам, это также не влияет на вкусовые качества продукта.

21 марта в исследовании банка «Русский стандарт», которое есть у «Газеты.Ru», говорилось, что более трети покупок самых популярных продуктов питания в России — 36% — пришлось на куриные яйца зимой 2023-2024 года. По сравнению с прошлой зимой эта доля выросла на 9 процентных пунктов. Средний чек на покупку десятка яиц составил 129 руб. На хлеб в списке самых популярных продуктов пришлось 37% покупок, но его доля за год снизилась на 3 п.п.

Ранее сообщалось, что россиянин поел яиц и попал в реанимацию с сильнейшим отравлением.