Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, можно ли есть яйца с пятнами крови в желтке

Фермер Овчинников: яйца с пятнами крови в желтке не опасны для людей

close
100%
Freepik.com

Пятная крови в желтке яиц не представляют опасности для людей, потому что они объясняются естественными причинами. Об этом Pravda.Ru рассказал фермер Андрей Овчинников.

«Это оплодотворенный зародыш. Это крайне редко встречается. Потому что яйца неоплодотворенные продают. <...> Оно (подобное инородное тело. — Прим. ред.) встречается только у частников, кто продает яйца. У фабрик, которые продают яйцо, такого быть не может. Потому что там нет петухов», — уточнил эксперт.

Овчинников также опроверг мнение о том, что капли крови могут говорить о наличии токсинов или грибков в яйцах. По его словам, это также не влияет на вкусовые качества продукта.

21 марта в исследовании банка «Русский стандарт», которое есть у «Газеты.Ru», говорилось, что более трети покупок самых популярных продуктов питания в России — 36% — пришлось на куриные яйца зимой 2023-2024 года. По сравнению с прошлой зимой эта доля выросла на 9 процентных пунктов. Средний чек на покупку десятка яиц составил 129 руб. На хлеб в списке самых популярных продуктов пришлось 37% покупок, но его доля за год снизилась на 3 п.п.

Ранее сообщалось, что россиянин поел яиц и попал в реанимацию с сильнейшим отравлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами