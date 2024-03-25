Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер и Российский Красный Крест собрали более 360 млн рублей для пострадавших в «Крокусе»

Сбер собрал для пострадавших в «Крокус Сити Холле» более 360 млн рублей

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

За выходные на благотворительный счет, открытый Сбером и Российским Красным Крестом 23 марта, начислено уже более 360 млн рублей для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» и семьям тех, кто не смог спастись. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.
 
Люди пожертвовали деньги через этот счет почти полмиллиона раз. При этом деньги продолжают поступать.
 
В пресс-службе добавили, что оказать финансовую поддержку пострадавшим можно любым удобным способом. Это может быть перевод через приложение Сбера, банкоматы, терминалы, а также через банковские офисы. Комиссию при переводе не берут.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого начался пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

24 марта четверо подозреваемых были арестованы.

Ранее следователи узнали о нарушениях систем безопасности в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами