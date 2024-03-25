Сбер и Российский Красный Крест собрали более 360 млн рублей для пострадавших в «Крокусе»

За выходные на благотворительный счет, открытый Сбером и Российским Красным Крестом 23 марта, начислено уже более 360 млн рублей для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» и семьям тех, кто не смог спастись. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.



Люди пожертвовали деньги через этот счет почти полмиллиона раз. При этом деньги продолжают поступать.



В пресс-службе добавили, что оказать финансовую поддержку пострадавшим можно любым удобным способом. Это может быть перевод через приложение Сбера, банкоматы, терминалы, а также через банковские офисы. Комиссию при переводе не берут.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого начался пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

24 марта четверо подозреваемых были арестованы.

Ранее следователи узнали о нарушениях систем безопасности в «Крокусе».