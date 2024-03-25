В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В столице Украины произошли взрывы, над городом работают системы противовоздушной безопасности. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве было слышно несколько сильных взрывов. КГВА заявила, что работает ПВО», — говорится в сообщении.

Согласно данным ресурса по оповещению граждан, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Накануне сигналы тревоги звучали во всех регионах Украины. В ночь на 24 марта на территории Украины также действовало предупреждение об опасности с воздуха. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Кривом Роге, во Львовской и Хмельницкой областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской атомной электростанции.