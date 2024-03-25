В России оценили действия защитника обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мирзоева

Защитнику первого фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева станет стыдно за то, что он просил отпустить обвиняемого из-под стражи. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

По его мнению, таким заявлением адвокат вызовет общественный резонанс, поэтому в дальнейшем «ему будет трудно работать».

«Я думаю, что документ будет следствием создан за несколько месяцев работы под названием обвинительное заключение. Я думаю, что приговор суда будет «виновен», думаю, что наказание будет пожизненное лишение свободы. Вот тогда адвокату станет еще более стыдно, и вот тогда уже общественное мнение его заклеймит, и тогда мы с вами, я думаю, встретимся еще раз в эфире и скажем: «Ну, что, вы видите, сколько собрано, господин адвокат, доказательств вины вашего подопечного? Вам теперь не стыдно?» — сказал Ольшанский.

Накануне Далерджон Мирзоев, которого Басманный суд заключил под стражу до 22 мая, полностью признал вину.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».