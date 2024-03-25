Видеограф «Пикника» рассказал, как ему удалось спастись при нападении на «Крокус»

Видеограф группы «Пикник» Кирилл Смольянинов рассказал, что ему удалось спастись во время нападения террористов на «Крокус Сити Холл», так как он снимал людей далеко от главного входа. В беседе с телеканалом «360» он также рассказал, что знал планировку здания и понимал, в какую сторону нужно убегать.

По словам Смольянинова, в момент нападения он снимал кадры для концертного ролика группы около press-wall, который разместили на расстоянии от главного входа.

«Это меня и спасло. <…> Очередь еще дальше сдвигалась от главного входа. И вот когда я начал снимать очередь, пошли звуки, такие хлопки какие-то», — рассказал видеограф.

Когда раздались выстрелы, сотрудник группы принял звуки за перформанс «Пикника», поэтому пошел туда, откуда они раздавались, ожидая увидеть музыкантов и актеров. Однако вместо них он заметил террористов, которые подходили к дверям в зал. По словам Смольянинова, он поднялся на второй этаж и направился к переходу – он был знаком с планировкой «Крокуса», так как уже не раз вел в нем съемку.

«Поэтому я знал, что делать, куда идти. И поэтому потихонечку тронул в ту сторону», — вспомнил оператор, добавив, что пытался показать людям путь обхода на эскалатор, но за ним никто не пошел.

В момент, когда Смольянинов забрался на эскалатор, по нему выстрелили, однако единственной его травмой стал порез руки от разбившегося стекла, рассказал оператор. Он также рассказал, что его коллега стал жертвой нападения.

Напомним, четверых фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 137 человек, арестовали на два месяца. Им грозит пожизненное заключение, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что группа «Пикник» на этой неделе выступит в Санкт-Петербурге.