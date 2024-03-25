В Азербайджане предотвратили теракт

В Азербайджане задержали мужчину 1988 года рождения по подозрению в подготовке террористического акта на территории республики. Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

По данным ведомства, А. Б. А. проживал в российском городе Мурманск. Там он якобы вступил в контакт с другими лицами и намеревался создать панику среди населения, после — совершить теракт на азербайджанской территории.

Подозреваемый вовлекал в тайную связь людей, проживающих в разных регионах Азербайджана, и давал им указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.

Кроме того, мужчина поручил своим подельникам осуществить заговор против иностранного гражданина, работающего учителем английского языка в некоторых регионах Азербайджана.

А. был арестован и привлечен к уголовной ответственности на территории Азербайджана по статьям 28, 214.2.1 (приготовление к терроризму) азербайджанского УК. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также в СГБ сообщили, что мужчина намеревался организовать военную подготовку на территории другой страны для лиц, с которыми он контактировал, но в результате мер, принятых силовиками, не смог совершить эти преступные действия.

Следствие продолжается.

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