Россиянам рассказали, когда и как нужно собирать березовый сок

Березовый сок принято собирать ранней весной. Самое подходящее время для сбора — март или апрель, когда деревья выходят из зимнего сна и у них набухают почки. Однако за сбор природного нектара в Москве можно получить штраф от 3,5 до 4 тыс. рублей, так как это приравнивается к повреждению зеленых насаждений, предупреждают эксперты. По этой причине собирают сок за городом, лучше всего — в смешанных лесах и рощах, выяснила Общественная Служба Новостей.

Березовый сок — это прозрачная или мутноватая жидкость со слегка сладким вкусом. Если на дереве появляются листочки — это признак, что со сбором сока человек опоздал, придется ждать до следующего года. Если собрать нектар с дерева, на котором уже распекаются листья, то это будет неприятная на вкус жидкость.

Для сбора сока находят место в лесу на отдаленном расстоянии от трассы, поселений, заводов. Следует изучить законы, чтобы не наткнуться на заповедник или природный парк, так как в этом случае можно получить штраф.

Диаметр ствола березы должен составлять от 25 до 30 см на уровне груди взрослого человека. Поврежденные березы, а также слишком молодые деревья трогать нельзя. Со ствола нужно снять верхний слой коры на участке 2х2 см, затем сделать отверстие не более 1,5 см на расстоянии от земли от 20 до 50 см. Ни в коем случае нельзя использовать для этого топор, так как дерево может погибнуть.

Нельзя делать более одного отверстия. В отверстие нужно вставить трубочку, направив ее в банку или бутылку. С одной березы можно брать не более 1-2 литров сока.

После сбора нектара нужно заклеить дырку в стволе воском или садовым варом, подчеркивают эксперты. В противном случае дерево может не выжить.

Напомним, врачи отмечают, что в березовом соке много полезных веществ, в том числе — витамины группы B, витамин A и C, а также калий, кальций, железо, марганец и так далее.

Ученые ранее предупредили об угрозе исчезновения всех известных видов цветковых растений.