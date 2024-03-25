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Несколько электроподстанций повреждены на юге Украины

«Укрэнерго»: две электроподстанции получили повреждения на Украине после взрывов

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Укрэнерго

Две электроподстанции получили повреждения на юге Украины после взрывов. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Отмечается, что в Одессе и Одесской области были увеличены периоды ограничения потребления электроэнергии.

По информации «Укрэнерго», ночью беспилотные летательные аппараты атаковали две подстанции.

«Из-за повреждения оборудования по Одессе и Одесской области энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления. Это нужно для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения», — отмечается в публикации.

До этого глава энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий в эфире телемарафона заявил, что энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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