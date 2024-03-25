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С медиками в одной из больниц Газы потеряли связь

Красный Полумесяц потерял связь с медперсоналом больницы «Аль-Амаль» в Газе

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) не может связаться с медицинским персоналом больничного комплекса «Аль-Амаль», расположенного на юге сектора Газа, где Израиль проводит военную операцию. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что связь была потеряна из-за отключения беспроводной связи в УКВ-диапазоне. Другие средства наземной и сотовой связи, а также интернет в районе Хан-Юнис были отключены в последние три дня.

До этого стало известно, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали штурм больницы Камаль Адван на севере сектора Газа.

12 декабря стало известно, что сектор Газа подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Армии обороны Израиля.

При этом палестинцы не собираются покидать свою землю и надеются на поддержку и помощь со стороны других арабских государств и мусульман по всему миру.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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