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Мошенники используют фишинговую схему, чтобы получить данные к «Госуслугам» россиян

«Ъ»: мошенники используют новую схему под видом «Госуслуг»

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Shutterstock

Мошенники начали рассылать push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на сайт якобы оператора, а затем на портал «Госуслуги», где пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что таким образом злоумышленники получают данные доступа к «Госуслугам», а также подтвержденную информацию об абоненте. 

Издание подчеркивает, что подобное опасно не только для пользователей, но и для сотовых операторов, ведь доверие к официальным сообщениям от их лица снижается.

До этого мошенник под видом полицейского пытался завладеть деньгами жителя Кирова по видеосвязи. Во время звонка он выглядел как голливудский актер Роберт Дауни — младший.

По данным полиции, в Кировской области зафиксированы инциденты, при которых мошенники, используя дипфейки, вводят в заблуждение местных жителей. Злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и известных личностей.

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